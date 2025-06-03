Объявлены лучший игрок и символическая сборная сезона Первой лиги

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt подвёл итоги сезона-2024/2025 в Первой лиге.

Так, лучшим футболистом сезона признан защитник «Балтики» Кевин Андраде, на счету которого 31 матч, один гол и одна результативная передача. Лучшим тренером сезона признан Олег Василенко из «Черноморца».

Символическая сборная сезона Первой лиги

Вратарь: Максим Бориско («Балтика»)

Защитники: Глеб Шевченко («Торпедо»), Сергей Варатынов («Балтика»), Кевин Андраде («Балтика»), Амир Мохаммад («Балтика»)

Полузащитники: Равиль Нетфуллин («Торпедо»), Марио Чурич («Торпедо»), Сергей Горелов («Черноморец»)

Нападающие: Роман Акбашев («Черноморец»), Мартин Крамарич («Сочи»), Мартин Сакулич («Урал»)