В РФС объяснили выбор песни «Матушка» на открытие матча с Нигерией

В Российском футбольном союзе (РФС) объяснили выбор песни «Матушка» на открытие матча сборных России и Нигерии тем, что композиция Татьяны Куртуковой стала практически негласным народным гимном, передает «Матч ТВ».

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«За последний год композиция Татьяны Куртуковой стала практически негласным народным гимном нашей страны, ее поют и дети, и взрослые. Даже многие журналисты высказывали свои пожелания относительно этого номера», — сказал директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.