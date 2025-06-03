«Зенит» объявил об уходе Алексея Сутормина

Полузащитник Алексей Сутормин покинул «Зенит», сообщает пресс‑служба петербургского футбольного клуба.

© Матч ТВ

Сезон‑2024/25 31‑летний футболист провел в аренде в «Ростове», за который провел 33 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

— «Сине‑бело‑голубые» благодарят Алексея Сутормина и желают удачи и успехов на футбольном поле! — говорится в сообщении.

Сутормин выступал за «Зенит» с 2019 года (с перерывами на аренду) и стал в составе петербургской команды четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок России.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.