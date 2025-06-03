Тренер сборной России ответил на обвинения в многоженстве

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов ответил на обвинения в многоженстве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Специалист заявил, что не обсуждает личную жизнь.

«Пока не будет никаких решений, я ничего не обсуждаю», — добавил Кафанов.

20 мая в распоряжении журналистов оказалось два действующих свидетельства о браке специалиста. По семейному кодексу многоженство в России запрещено.

65-летний Кафанов родился в Ашхабаде (Туркменская СССР). Кроме российского гражданства у него есть паспорта Туркменистана и Казахстана.