Три клуба исключены из РПЛ

Таковы результаты опроса, инициированного ФНЛ среди клубов Мелбет Первой лиги о том, кто должен занять место «Химок», не получивших лицензию для РПЛ.

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«По итогам опроса клубы сформировали следующую позицию:

10 клубов выразили мнение о том, что «Пари НН» должен принять участие в сезоне-2025/26 в Мир РПЛ;

4 клуба выразили мнение о том, что «Урал» должен принять участие в сезоне-2025/26 в Мир РПЛ.

Также по одному клубу остановились на мнении, что:

– при замене участника Мир РПЛ необходимо строго придерживаться спортивных принципов и ориентироваться исключительно на спортивные критерии отбора;

– необходимо расширение состава участников Мир РПЛ до 18 клубов;

– необходимо проведение дополнительных переходных матчей между «Пари НН» и «Уралом».

Один клуб воздержался от ответа.

На основании результатов опроса клубов в ближайшее время ФНЛ будет сформировано официальное письмо и отправлено в РФС», – говорится в заявлении ФНЛ.

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