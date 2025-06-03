Экс-футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал, какой клуб должен остаться в РПЛ на будущий сезон.

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"Давайте следовать из логики - "Пари НН" вылетел по спортивному принципу от "Сочи", "Ахмат" остался, обыграв "Урал". Получается, что в РПЛ надо оставлять "Оренбург", но это все судя из логики", - цитирует Мостового "Матч ТВ".

Напомним, "Факел" и "Оренбург" заняли два последних места в турнирной таблице, которые гарантируют прямой вылет команд в Первую лигу.

"Пари НН" и "Ахмат" завершили сезон РПЛ в зоне стыковых матчей, по итогам которых нижегородцы уступили в двухматчевого противостояния "Сочи" (2:1, 1:3), а грозненцы одолели екатеринбургский "Урал" (1:2, 2:0).