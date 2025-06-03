Капитан «Оренбурга» объявил об уходе из клуба, за который играл с 2010 года

Футболист Андрей Малых заявил «Матч ТВ», что покинул клуб в связи с истечением контракта.

© ФК «Оренбург»

Малых 36 лет, он выступал за «Оренбург» с 2010 года. За это время защитник провел 395 матчей за клуб, на протяжении многих лет он выводил команду на поле с капитанской повязкой.

— Что с вашим будущим?

— Мой контракт с «Оренбургом» закончился. Лично с руководством встретиться не удалось, но мы поговорили по телефону с президентом, спортивным директором, они дали понять, что в команде в любом случае остается главный тренер (Владимир Слишкович — прим. «Матч ТВ»), у него свои взгляды на построение команды. Пришли к выводу, что не будем продолжать наше сотрудничество.

— Что дальше?

— Пока ничего, приехал домой, отдыхаю. У меня нет никаких претензий к руководству и клубу. Пожелали друг другу удачи, тепло поговорили. Если бы у «Оренбурга» была более спокойная концовка сезона, могли бы устроить проводы, но всем нам было не до этого, мы решали задачу сохранения места в РПЛ, бились до последнего.

— В последнем туре вы успели провести свой сотый матч в РПЛ. И чуть‑чуть не хватило до 400 игр за «Оренбург».

— Жаль, что немного не дотянул до красивой цифры. Если бы осенью не выбыл из‑за травмы надолго, думаю, доиграл бы до 400 матчей. Но я рад, что удалось сыграть 100 матчей в РПЛ, приятно.

— В будущем окажетесь в структуре клуба?

— Не обсуждали это. Но если такой вариант предоставится, буду только рад.

— Карьеру завершаете или нет?

— Ничего конкретного сказать не могу. Возможно, будут варианты еще поиграть, — сказал Малых «Матч ТВ».

«Оренбург» по итогам сезона занял 15‑е место в РПЛ и покинул лигу по спортивному принципу.