Transfermarkt снизил стоимость Головина

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату Франции. Новую оценку получил полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Цена хавбека монегасков снизилась на € 5 млн и теперь составляет € 20 млн.

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В завершившемся сезоне Головин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Александра с «Монако» рассчитано до лета 2029 года. За монегасков российский полузащитник выступает с 2018 года, ранее он играл за ЦСКА.