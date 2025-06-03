В футболе изменили правило двойного касания при исполнении пенальти

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своём сайте проинформировал об изменении правила двойного касания при исполнения пенальти.

Теперь в случае, если 11-метровый удар был реализован при допущении игроком случайного двойного касания, то пенальти должен быть исполнен повторно.

При условии, что футболист не реализует удар «с точки», арбитр обязан назначить непрямой штрафной удар, если действие не имеет прямой выгоды для обороняющейся команды. В серии пенальти после матча подобный пенальти будет считаться как нереализованный.