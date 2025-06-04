Экс‑тренер «Ахмата» получил предложения о работе

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев сообщил, что к нему поступали предложения о работе, но он пока решил отдохнуть и подождать других вариантов.

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Ташуев ушел в отставку после поражения «Ахмата» в первом матче за право остаться в МИР РПЛ против екатеринбургского «Урала» (1:2), который прошел 28 мая.

— На ближайшее время я поехал в Белоруссию зализывать раны и отдыхать в санатории после трудного сезона в РПЛ. У меня уже есть предложения по работе, но пока я решил отдохнуть и подождать других вариантов, — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

«Ахмат» во втором стыковом матче победил «Урал» (2:0) и завоевал право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.