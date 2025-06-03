Алаев рассказал, когда будет опубликован календарь на новый сезон РПЛ

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что календарь на новый сезон чемпионата России будет опубликован за месяц до первого тура.

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— Когда будет опубликован календарь?

— Нам нужно две недели после того, как будет понятен состав участников. Чтобы проработать все варианты. Ориентируемся, что за месяц до первого тура мы будем иметь расписание первых матчей, — передает слова Алаева корреспондент «Матч ТВ».

Во вторник в офисе РПЛ прошло общее собрание клубов. По данным «Матч ТВ», лига 13 голосами «за» рекомендовала сохранить на следующий сезон «Пари НН», который должен занять место не прошедших лицензирование «Химок».