Сафонов рассказал о праздновании победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о праздновании победы в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, в решающей встрече парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0. Россиянин участия в матче не принимал.

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