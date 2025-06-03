Несколько десятков потенциально договорных матчей выявили в мае 2025 года

Организация United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) представила на своём сайте ежемесячный отчёт о потенциально договорных матчах. В мае 2025 года в мире удалось выявить 58 подозрительных спортивных событий.

93% встреч (54 из 58) пришлись на футбол. Еще три подозрительные встречи зафиксировали в киберспорте (5%), один матч вызвал подозрения в баскетболе (2%).

По сравнению с апрелем 2025 года отмечают значительное снижение числа потенциальных договорных матчей — со 124 до 53 (на 53,2% меньше).

Больше всего подозрительных игр состоялось в Европе — 21. 17 потенциально договорных встреч сыграли в Азии, 10 — в Южной Америке, семь — в Австралии и Океании, две — в Африке, одну — в Северной Америке.

Сообщения о возможной нечестности в шести матчах ULIS получила до их начала, в 28 случаях по ходу игры, в 24 — после завершения.

United Lotteries for Integrity in Sports (ранее — GLMS) — некоммерческая ассоциация государственных лотерейных операторов, деятельность которой направлена на защиту спорта от коррупции, в том числе от договорных матчей.