Мор: «Зениту» нужны изменения в составе

В летнее трансферное окно петербургскому «Зениту» нужно постараться усилить состав, особенно в центре поля, заявил в эфире «Матч ТВ» двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор.

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В завершившемся сезоне «Зенит» стал серебряным призером чемпионата России. В FONBET Кубке России петербургская команда дошла до финала Пути РПЛ.

— Кто будет активно усиливать состав? В первую очередь «Зенит». Команде нужны изменения, нужны креативные футболисты, особенно в центр поля. И нужны такие игроки, которые делают разницу. Футболисты уровня Клаудиньо стоят очень дорого. Поэтому я думаю, «Зенит» будет искать таких игроков среди россиян. Я таких особо не наблюдаю, кто мог бы «Зенит» усилить, поэтому нужно будет искать где‑то за границей. Причем таких футболистов, которым бы не потребовалось много времени на адаптацию, — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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