«Химки» уведомили сотрудников клуба о временном приостановлении работы

Как стало известно «Матч ТВ», футбольный клуб «Химки» уведомил сотрудников клуба о простое — временном приостановлении работы.

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В приказе за подписью генерального директора «Химок» Дмитрия Брехова, имеющегося в распоряжении «Матч ТВ», указано, что «в связи с неполучением лицензии на участие в чемпионатах РФ по футболу в сезоне 2025 года, и как следствие — отсутствием спортивной и организационной деятельности клуба, а также в соответствии со ст. 72.2, ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации, с 3 июня по 30 августа 2025 года объявлен простой для ряда сотрудников «Химок».

Согласно Трудовому кодексу РФ, время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

Подмосковный клуб по итогам сезона‑2024/25 занял 12‑е место в чемпионате России. На прошлой неделе стало известно, что клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. «Красно‑черные» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования оставил первоначальное решение в силе. Таким образом, «Химки» не сыграют в РПЛ в следующем сезоне.

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