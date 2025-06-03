Аль-Хелаифи — о победе «ПСЖ» в ЛЧ: работала вся французская футбольная семья

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи во время мероприятия в штаб-квартире LFP (Профессиональная футбольная лига. — Прим. «Чемпионата») посвятил речь победе парижского клуба в Лиге чемпионов, обозначив это событие как важную предпосылку для развития французского футбола.

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