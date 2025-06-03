Футболист ЦСКА заявил о желании играть в Европе

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил о желании играть в Европе. Его слова приводит Sport24.

«Только топ-5? Не знаю. Буду смотреть, когда будут какие-то предложения», — рассказал футболист.

При этом он добавил, что в России готов выступать только за ЦСКА.

В текущем сезоне Обляков провел 41 матч во всех турнирах. В них он отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

В настоящее время в европейских клубах выступают несколько российских футболистов. Среди них — вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ), полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»), нападающий Федор Чалов и хавбек Магомед Оздоев (ПАОК).