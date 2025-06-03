«Сандерленд» выкупил права на полузащитника «Ромы» Энцо Ле Фе

Чемпионат.com

Полузащитник «Ромы» Энцо Ле Фе, выступавший в прошедшем сезоне за «Сандерленд» на правах аренды, продолжит играть за «чёрных котов» на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

«Сандерленд» выкупил права на полузащитника «Ромы» Энцо Ле Фе
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Француз официально станет игроком команды из графства Тайн-энд-Уир с 1 июля. Хавбек играл за эту команду с января, а состав римлян он пополнил летом 2024 года. По слухам, «Сандерленд» был обязан выкупить Ле Фе в случае повышения в классе — данное условие выполнено.

В 28 матчах сезона-2024/2025 Ле Фе забил один гол и отдал три голевые передачи.

В прошедшей кампании «чёрные коты» заняли четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 76 очков. В плей-офф за повышение в классе команда переиграла «Ковентри Сити» и «Шеффилд Юнайтед».

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