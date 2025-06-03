«Балтика» договорилась с «Локомотивом» об аренде Сулейманова

«Балтика» согласовала с «Локомотивом» аренду форварда Тимура Сулейманова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© Чемпионат.com

Калининградский клуб возьмёт Сулейманова в аренду на сезон с правом выкупа.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.