Одноклубником Сафонова в «ПСЖ» может стать украинец

«Пари Сен-Жермен» планирует усилиться защитником «Борнмута» Ильей Забарным. Об этом сообщает издание L'Equipe.

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По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике провел телефонный разговор с украинцем и рассказал, что планирует его использовать в паре с бразильцем Маркиньосом.

Также испанский тренер заявил, что переход Забарного не станет проблемой для клуба из-за присутствия российского вратаря Матвея Сафонова — Луис Энрике заявил, что существует вероятность ухода 26-летнего воспитанника «Краснодара» в летнее трансферное окно.

Французский клуб планирует оформить трансфер киевлянина до старта клубного чемпионата мира в США, «Борнмут» может получить за игрока более €50 млн.

31 мая парижане стали победителями Лиги чемпионов, оказавшись в финальной игре сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.