В ЦСКА ответили, на каком месте находится клуб по бюджету в РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейцы занимают шестое место среди команд Российской Премьер-Лиги по бюджету. Напомним, по итогам завершившегося сезона ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России, переиграв в Суперфинале турнира «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

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— На каком месте ЦСКА по бюджету в РПЛ?

— На шестом, если не ошибаюсь. Это открытая информация, она публикуется РФС, — приводят слова Бабаева «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».