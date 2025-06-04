Березуцкий договорился о новом контракте с азербайджанским «Сабахом»

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» договорился с российским тренером Василием Березуцким о новом контракте, сообщает Azerisport.

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По информации источника, стороны вскоре подпишут новое соглашение. Срок нового договора пока не разглашается. 42‑летний Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре 2024‑го и привел к победе в Кубке Азербайджана. Это дебют Березуцкого в роли главного тренера и первый трофей в самостоятельной тренерской карьере. Команда Березуцкого выступит в квалификации Лиги Европы.

Бывший футболист «Торпедо‑ЗИЛ» и ЦСКА Березуцкий начал тренерскую карьеру в 2018 году, однако пост главного тренера получил только в ноябре 2024‑го, возглавив «Сабах».