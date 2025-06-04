«Зенит» поборется с «Манчестер Юнайтед» за игрока сборной Бразилии

Защитник сборной Бразилии и «Фламенго» Уэсли может перейти в «Зенит» или «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

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По информации источника, петербуржцы уже предложили за игрока 30 евро. «Красные дьяволы» пока не связывались по поводу покупки футболиста, но англичане выбрали его в качестве своей главной цели на летнее трансферное окно.

В 2025 году 21-летний Уэсли провел 23 матча, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с красно-черными рассчитан до конца декабря 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 млн евро.