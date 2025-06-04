Мор объяснил, почему Сперцян покинет «Краснодар» этим летом

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян покинет клуб в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в услугах армянского хавбека заинтересован «Лидс Юнайтед», который вышел в АПЛ по итогам прошлого сезона. «Лидс» тренирует Даниэль Фарке, который ранее несколько месяцев работал в «Краснодаре».

© Чемпионат.com

«В «Краснодаре» хотели бы оставить Сперцяна, но я, честно говоря, в это не верю, потому что на него есть спрос и зимой он мог уйти. Насколько я понимаю, у него была устная договорённость с Сергеем Галицким, что он поможет команде добиться такого долгожданного чемпионства, а после этого со спокойной душой уйдёт. Думаю, здесь и Сергей Николаевич этому не будет препятствовать», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». 24-летний игрок сборной Армении провёл в прошедшем сезоне РПЛ 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.