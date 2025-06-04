Карпин объяснил, почему не вызвал игрока «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров проигрывает конкуренцию Данилу Глебову из «Динамо» и Матвею Кисляку из ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Глебов и Кисляк играют на этой позиции, Умяров проигрывает им конкуренцию. Я хочу, чтобы в сборной на этой позиции играли Глебов и Кисляк. Возможно, через три месяца Умяров будет сильнее обоих на две головы», — заявил Карпин.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.