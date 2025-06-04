В РФС высказались о проведении товарищеского матча с Ираном

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил «Матч ТВ», что рассчитывает на проведение товарищеского матча сборной России с Ираном.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что в октябре национальная команда проведет товарищеский матч со сборной России. Позднее главный тренер российской команды Валерий Карпин предположил, что игра состоится в России.

— Валерий Карпин говорил, что в октябре возможен матч с Ираном. Вы что‑то знаете?

— Будет здорово, если мы подпишем контракт на проведение матча с Ираном. Когда это произойдет, мы всё вам расскажем, — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

В марте 2023 года сборные Ирана и России сыграли в Тегеране вничью со счетом 1:1. В июне команда Карпина проведет матчи со сборными Нигерии (дома) и Белоруссии (в гостях).

Прямые трансляции товарищеских матчей сборной России смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.