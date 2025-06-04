Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился эмоциями от возвращения в Россию. Он прилетел в расположение национальной команды страны на матч с Нигерией, который состоится в Москве 6 июня.

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— Был какой-то супертрепет, когда пошёл на посадку?

— Супертрепета не было, но, когда приземлился, понял, что это то, чего мне не хватало. Наверное, то, по чему я скучал, — просто по нахождению здесь. Год не был в России.

— По чему соскучился больше всего?

— По людям больше всего соскучился. Всё равно это ощущение родного, близкого — оно немножко другое здесь, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.