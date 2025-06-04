«Барселона» близка к подписанию Жоана Гарсии.

© Sports.ru

Вратарь «Эспаньола» вчера дал согласие на переход в «блауграну», сообщает Mundo Deportivo. Футболист считает, что это лучший вариант для продолжения карьеры.

24-летний голкипер подпишет контракт на 5 лет. Его агента запросили гарантии относительно того, что игрок будет зарегистрирован на следующий сезон, и «Барселона» согласилась их предоставить.

«Барса» купит Гарсию, выплатив «Эспаньолу» отступные в 25 миллионов евро.