Андрей Мостовой высказался об Александре Мостовом

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «Матч ТВ» назвал бывшего футболиста сборной России Александра Мостового своеобразным человеком.

Ранее Александр Мостовой призвал наказать Андрея Мостового за кричалки про «Спартак».

— Как ты относишься к Александру Мостовому? Читаешь его высказывания?

— Читаю то, что вылезает. Своеобразный человек. Очень любит себя. Думаю, надо быть чуть попроще. По высказываниям непонятно? Нужно уважать других, — сказал Андрей Мостовой «Матч ТВ».