Игрокам "Крыльев Советов" непонятна отставка Осинькина

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев рассказал о реакции команды на отставку главного тренера Игоря Осинькина.

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"Если ему непонятна отставка, то нам тоже непонятна. Никто ничего нам не сказал, просто объявили в новостях, что контракт не продлили, и все", - сказал Сергеев "Матч ТВ".

Осинькин был уволен из "Крыльев Советов" по окончании прошедшего сезона. Под его руководством команда финишировала десятой в турнирной таблице РПЛ. Тренер руководил самарцами с 2020 года и выиграл Первую Лигу в сезоне-2020/21.