Мостовой обиделся на слова Мостового

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил несогласие с мнением о нем полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового. Его слова приводит «Чемпионат».

Александр Мостовой назвал слова о себе Андрея Мостового смешными. Все люди своеобразны.

«После того, как Андрей кричалкой замарал нашу фамилию, которую уважают во всей Европе, что ему говорить? Пускай возьмется за голову и играет в футбол!» — заявил он.

Ранее Андрей Мостовой назвал однофамильца своеобразным человеком, который очень любит себя. Он посоветовал ему быть попроще.

До этого Александр московского «Спартака» на трибуне «Зенита». По его мнению, футболист позорит фамилию.