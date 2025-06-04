Сафонов сделал смелый прогноз по сборной России

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сделал прогноз по поводу перспектив сборной России. Ранее вратарь в одном из интервью предсказал, что «Краснодар» станет чемпионом РПЛ, а через несколько недель «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов. Это предсказание Сафонова очень точно сбылось.

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— В прошлый раз, когда ты давал интервью в машине, ты сделал предсказания точные.

— Какие запросы… (Смеётся). Ты же понимаешь, что не перебить это уже? Честно, мы приехали в сборную, я хочу сказать про сборную. Моё ощущение вот с того, что я видел, что я смотрел по матчам сборной, а я всё смотрел в Париже… Мне кажется, что та сборная, которая сейчас у нас, она спокойно может играть и бороться за какие-то… Ну, наверное, трофеи — это громко сказано будет. Но я думаю, что стабильно играть на высоком уровне и стабильно получать хороший результат против топовых сборных — это России по силам.

Вот поэтому, если закладывать какой-то фундамент, хочется сказать: у меня есть ощущение, что сборная России будет одной из команд-лидеров в Европе. Как только — так сразу, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.