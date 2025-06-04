Что смотреть в отсутствие РПЛ

Клубный чемпионат мира, Лига наций, отбор на ЧМ-2026 — много всего интересного!

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Июнь — тяжёлое время для тех, кто обожает футбол. Речь о тех годах, когда летом нет чемпионата мира или Европы. Завершён сезон в РПЛ, то же самое касается топ-лиг и еврокубковых турниров. Рассказываем, за чем нужно следить в течение ближайшего месяца в отсутствие Российской Премьер-Лиги, кроме товарищеских матчей сборной России.

Лига наций УЕФА

На победу в Лиге наций претендуют четыре сборные. Заключительная часть турнира (полуфиналы, матч за третье место, финал) состоится в Мюнхене и Штутгарте. Сегодня, 4 июня друг с другом сыграют Германия и Португалия, а 5 июня — Испания и Франция. Матч за третье место и финал пройдут 8 июня.

Любопытно, что три из четырёх сборных уже побеждали в турнире. Португалия добилась успеха в 2019 году, Франция — в 2021-м, Испания — в 2023-м. А вот Германия ни разу не попадала даже в топ-4. Четыре сборные на основании рейтинга Лиги наций получат возможность отобраться на ЧМ-2026 через стыки. К примеру, если французы вдруг не квалифицируются напрямую, у них будет ещё один шанс.

Отбор на ЧМ-2026

Иран и Япония уже отобрались на чемпионат мира из азиатского региона. По итогам июньских матчей мы узнаем ещё четырёх участников ЧМ-2026 от АФК. Основное внимание приковано к сборной Узбекистана. Эта команда может впервые в истории поехать на турнир. Достаточно не проиграть на выезде ОАЭ 5 июня.

От Южной Америки на ЧМ-2026 точно поедет Аргентина. По итогам двух июньских туров таких сборных может стать больше. Бразильская команда проведёт первые матчи под руководством Карло Анчелотти. Сначала слетает в Эквадор (6 июня), а потом сыграет дома с Парагваем (11 июня). Аргентинцев ждёт гостевая встреча с Чили, затем — домашняя с Колумбией.

В Европе отборочный цикл стартовал всего пару месяцев назад. Кстати, в некоторых группах до сих пор не сыграно ни одного матча. Итальянцев ждёт тяжёлая гостевая встреча с Норвегией, после чего она примет дома Молдавию. Англичане проведут матч с Андоррой — видимо, будет третья подряд победа при Тухеле. Бельгия сыграет с Северной Македонией и Уэльсом, Хорватия — с Гибралтаром и Чехией, Нидерланды — с Финляндией и Мальтой, Казахстан — с Северной Македонией.

Клубный чемпионат мира

В середине июня в США стартует клубный чемпионат мира. 32 клуба со всех континентов в течение месяца зарубятся за трофей. Первый матч пройдёт в Майами на стадионе со звучным названием «Хард Рок Стэдиум» — египетский «Аль-Ахли» встретится с американским «Интер Майами».

Каким образом проходил отбор на турнир? Учитывались результаты клубов в период с 2021 по 2024 год. Континентальные чемпионы гарантированно получали места на КЧМ. Остальных добирали через рейтинг за четырёхлетний цикл. Было и ограничение — не более двух команд из одной страны.

Почему тогда Бразилия представлена четырьмя клубами? Каждый из них – «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого» – выиграл Кубок Либертадорес в обозначенный период. А континентальные чемпионы гарантированно едут на клубный чемпионат мира. Выиграй четыре английских клуба Лигу чемпионов в период с 2021 по 2024 год, они все отправились бы в Штаты.

Европа представлена 12 клубами. Это «Реал», «Атлетико» (оба — Испания), «Челси», «Манчестер Сити» (оба — Англия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба — Германия), «Интер», «Ювентус» (оба — Италия), «Порту», «Бенфика» (оба — Португалия), «ПСЖ» (Франция) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

Всего будет восемь групп по четыре команды в каждой. Два лучших клуба из каждого квартета проходят дальше. Затем — плей-офф. Финал запланирован на 13 июля. Общий призовой фонд турнира — $ 1 млрд. Победитель заработает до $ 125 млн.

Мини-турнир в Сегунде за право сыграть в Примере

Если вы кайфуете от испанской лиги, то вам наверняка интересно, кто поднимется в элитный дивизион. Ранее это сделали «Леванте» и «Эльче». Третью путёвку в Примеру разыграют четыре клуба. «Альмерия» и «Овьедо» сыграют друг с другом 7 и 11 июня, а «Расинг» и «Мирандес» — 8 и 12 июня. Победители этих пар затем встретятся в финале (15 и 21 июня). Кто же станет последним новичком Примеры?

Матчи россиян в МЛС

За океаном не только стартует клубный чемпионат мира, но и продолжится регулярный чемпионат МЛС. И «Атланта Юнайтед», и «Спортинг Канзас-Сити» стартовали довольно тяжело. Возможно, в июне ситуация изменится в лучшую сторону? За «Атланту» играет Алексей Миранчук, за «Канзас-Сити» — Магомед-Шапи Сулейманов. Клуб из Джорджии проведёт три матча в июне (правда, встречу с «Интер Майами» могут перенести из-за клубного ЧМ), а «Спортинг» — четыре.