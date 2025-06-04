Назван лучший футболист ЦСКА в мае

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признан лучшим футболистом московской команды в мае, сообщает пресс‑служба клуба.

В предыдущем месяце 19‑летний футболист принял участие в шести матчах МИР РПЛ и FONBET Кубка России, в которых забил два мяча.

Кисляк стал лучшим в голосовании среди болельщиков, набрав 65% голосов, также восемь из десяти экспертов сделали выбор в пользу полузащитника.

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