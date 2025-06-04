Сафонов прокомментировал слухи о возможном переходе украинского игрока в ПСЖ

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о слухах о возможном переходе защитника Ильи Забарного из английского «Борнмута» во французский клуб.

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— Была информация о возможном переходе украинского игрока Забарного.

— Когда писали?

— Ночью.

— Я спал. Я думаю, что не надо верить СМИ. Надо верить только той информации, которую даёт клуб. Всему остальному не надо верить, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2024/2025 французской Лиги 1 26-летний Матвей Сафонов провёл 10 матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и пять — в Кубке Франции. В составе «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.