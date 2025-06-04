14‑летний футболист погиб после столкновения с соперником

Футболист из системы французского клуба «Жёнесс Вилльнавэз» (Jeunesse Villenavaise) погиб после повреждений, полученных во время матча, сообщает RMC Sport.

14‑летний игрок столкнулся с игроком «Стад Борделе» в воскресенье. Он пожаловался на боли в груди и потерял сознание. Подростка доставили в больницу в Бордо, где он впал в кому и перенес остановку сердца. Футболист перенес несколько операций, но спасти его не удалось.

— С разбитым сердцем мы сообщаем о смерти нашего 14‑летнего игрока. Нет достаточно точных слов, нет достаточно сильных фраз. Только молчание, слезы и любовь, — говорится в сообщении клуба, которое приводит L’Equipe.

По информации France Bleu, у игрока произошел шоковый разрыв печени и открылось внутреннее кровотечение.