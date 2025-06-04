«Флуминенсе» предлагал Неймару сыграть за клуб на КЧМ

«Флуминенсе» предлагал Неймару выступить за клуб на КЧМ.

© Sports.ru

33-летний нападающий, чей контракт с «Сантосом» действует до 30 июня, пока не согласился на продление и рассматривает варианты как в Бразилии, так и за ее пределами.

Выступая в подкасте Setor Sul, президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур подтвердил, что клуб обратился к Неймару с предложением краткосрочного сотрудничества, сосредоточенного исключительно на клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

«Да, я действительно пытался пригласить великих игроков. Я сейчас говорю о Неймаре. Ренато Гаушо – хороший друг Неймара. Я поговорил с ним и спросил, что он думает о том, чтобы пригласить Неймара. Он сказал, что это отличная идея, и поговорил с Неймаром. Он (Неймар) был вежлив, корректен и посоветовал мне поговорить с его отцом. Отец Неймара был очень доброжелателен. Он не закрыл дверь, сказал, что хотел бы услышать мнение самого Неймара. Идея заключалась в том, чтобы привлечь его к участию в клубном чемпионате мира. Это было бы соглашение между «Флуминенсе» и «Сантосом». Если бы он остался в «Сантосе», это был бы момент, когда он перестал бы играть за них и представлял бы нас на клубном чемпионате мира. Руководства дружат между собой. Он сказал, что подумает и поговорит с президентом «Сантоса», – сказал Биттенкур.

Президент «Флуминенсе» рассказал, что Неймар в конечном итоге отклонил предложение. В разговоре по FaceTime он выразил благодарность за проявленный интерес, но дал понять, что планирует использовать этот период, чтобы набрать форму.