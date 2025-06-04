Экс-тренер «Рубина» пропал и перестал выходить на связь

Главный тренер азербайджанского клуба "Туран" Курбан Бердыев, как пишет sport24.az, последние дни не выходит на связь с руководством команды и не отвечает на звонки.

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1-2 июня, согласно информации, должно было состояться заседание руководства "Турана" с участием главного тренера. На мероприятии должны были рассмотреть планы на новый сезон и принять решения о формировании состава. Но российский специалист, вернувшийся на родину по окончании сезона в Азербайджане, так и не приехал на заседание.

В публикации говорится, что последние дни несколько раз пытались связаться с тренером, но он не ответил на звонки.

Бердыеву сейчас 72 года. Он возглавил "Туран" в июне прошлого года и занял с командой четвертое место в чемпионате Азербайджана. Ранее Бердыев тренировал много известных команд, включая казанский "Рубин", с которым дважды выиграл чемпионат России.