Названа команда, которая меньше всех била по воротам в этом сезоне РПЛ

«Пари Нижний Новгород» стал последней командой прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги по количеству ударов по воротам и ударов в створ ворот, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Так, нижегородцы нанесли 251 удар в в 30 матчах высшего российского дивизиона, из которых 93 пришлись в створ.

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Лидер по количеству ударов — московский «Спартак» — бил по воротам соперников 497 раз, 197 — в створ. Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым.

Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург». «Пари НН» завершил сезон на 13-м месте и в стыковых матчах уступил «Сочи».