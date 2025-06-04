Игрок «Спартака» Ливай Гарсия потерял € 3 млн в стоимости по версии Transfermarkt

Чемпионат.com

Статистический портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по чемпионату России. Новую оценку получил вингер московского «Спартака» Ливай Гарсия. Так, стоимость футболиста красно-белых снизилась на € 3 млн и теперь составляет € 12 млн.

Игрок «Спартака» Гарсия потерял в стоимости
© Чемпионат.com

Победителем Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Гарсия провёл 11 матчей за красно-белых в рамках РПЛ и забил один гол.

В четырёх играх Фонбет Кубка России Ливай забил два гола. Ранее вингер выступал за греческий АЕК.

промо изображение