Агент Батракова рассказал о новом контракте с «Локомотивом»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ рассказал, как обстоят дела с новым контрактом его клиента.

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— Все нормально, хорошо обстоят дела, – отметил Кузьмичёв.

— Насколько сложно идут переговоры?

— Любые переговоры требуют времени, если это не молодой футболист, который в самом начале своего пути, а игрок, успевший состояться. Все в рабочем порядке.

— Когда стоит ждать официальных заявлений?

— В ближайшее время можно будет поделиться информацией.