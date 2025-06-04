Агент Батракова рассказал о новом контракте с «Локомотивом»

Агент Батракова о новом контракте с «Локомотивом»: Дела обстоят хорошо
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ рассказал, как обстоят дела с новым контрактом его клиента.
— Все нормально, хорошо обстоят дела, – отметил Кузьмичёв.
— Насколько сложно идут переговоры?
— Любые переговоры требуют времени, если это не молодой футболист, который в самом начале своего пути, а игрок, успевший состояться. Все в рабочем порядке.
— Когда стоит ждать официальных заявлений?
— В ближайшее время можно будет поделиться информацией.