Серб отказал саудитам ради «Спартака»

Защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич остался в России, несмотря на интерес клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, саудиты не направляли руководству красно-белых конкретного предложения, а только лишь прорабатывали варианты покупки игрока.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак». «Локомотив» расположился на шестой строчке, набрав 53 балла.