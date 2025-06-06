Погребняк назвал самый памятный матч за сборную России

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Павел Погребняк в разговоре с «Матч ТВ» назвал свое самое памятное выступление за национальную команду.

© Матч ТВ

Погребняк провел за сборную 33 матча и забил восемь мячей, первый из которых — в дебютной игре против Латвии.

— Назовете ваш самый памятный матч за сборную России?

— Пусть это будет мой дебютный матч — против сборной Латвии. Гус Хиддинк выпустил меня минуты на три — и через минуту я забил победный гол. Мы выиграли 1:0, я стал первым футболистом из Томской области, который, во‑первых, попал в сборную, и, во‑вторых, забил в первом матче, — сказал Погребняк «Матч ТВ».

Погребняку 41 год, он известен по выступлениям за «Томь», «Зенит», «Динамо» (Москва), «Тосно», немецкий «Штутгарт», английские «Фулхэм» и «Рединг». В составе петербургской команды он выигрывал чемпионат и Суперкубок России, завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.