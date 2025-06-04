«Спартак» назвали главным разочарованием сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России Олег Иванов назвал московский «Спартак» главным разочарованием сезона-2024/2025. Он отметил, что негативно оценивает лишь вторую часть сезона в исполнении красно-белых. Напомним, «Спартак» занял четвёртое место по итогам РПЛ.

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