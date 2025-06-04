В «Пари НН» прокомментировали новость об увольнении Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давил Мелик-Гусейнов опроверг отставку главного тренера команды Виктора Гончаренко.

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«Решение по будущему Виктора Гончаренко еще не принято. Больше ничего сказать пока не могу», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью «Спорт-Экспресс».

В итоговой турнирной таблице РПЛ «Пари НН» расположился на 13-м месте с 27 очками в активе. В стыковых матчах нижегородская команда уступила «Сочи» (2:1; 1:3).

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Гончаренко уже уволен из клуба и назвал два главных кандидата на его смену – это Игорь Осинькин (экс-тренер «Крыльев Советов» и бывший тренер «Химок» Магомед Адиев.