Экс-игрок сборной Нигерии признался в любви к России

Бывший полузащитник «Кубани», «Локомотива», «Алании» и сборной Нигерии Сани Кейта поделился ожиданиями от предстоящего матча между национальными командами России и Нигерии. Встреча пройдёт 6 июня на стадионе «Лужники».

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