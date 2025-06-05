«Реал» перехватил у ПСЖ 17-летнего вундеркинда

Атакующий полузащитник «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно в ближайшее время пополнил состав мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Николо Скира в Х.

По информации источника, футболист заключил контракт с испанским клубом на срок до 2031 года. За своего воспитанника аргентинский клуб получит €45 млн.

Мастантуоно тренировался и выступал за «Ривер Плейт» с 2019 года. За главную команду футболист провел 61 матч, в которых забил десять мячей и отдал семь результативных передач. По версии авторитетного портала Transfermarkt рыночная стоимость Мастантуоно составляет €30 млн. В 2025 году сторона игрока согласовала предварительный контракт с «ПСЖ», но сделка так и не была оформлена.

В чемпионате Испании «Реал» занял второе место, набрав 84 очка. Чемпионом Испании стала каталонская «Барселона», у которой после 38 туров в активе 88 баллов. В Лиге чемпионов «Реал» вылетел на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух матчей лондонскому «Арсеналу».

25 мая «сливочных» возглавил испанец Хаби Алонсо. Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года. На этом посту он заменил Карло Анчелотти, который подписал контракт со сборной Бразилии.