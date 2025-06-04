«Краснодар» выступил за сохранение в РПЛ «Оренбурга»

«Краснодар» предлагал оставить «Оренбург» в РПЛ.

3 июня на общем собрании клубы Мир РПЛ большинством голосов поддержали сохранение «Пари НН» в Премьер-лиге вместо «Химок», не получивших лицензию для участия в лиге в следующем сезоне.

Сообщалось, что в пользу нижегородцев высказались представители 13 клубов, «Зенит» выступил против. «Сочи», вышедший в РПЛ по результатам стыковых матчей с «Пари НН», воздержался.

По информации «РБ Спорт», помимо «Зенита», за сохранение «Оренбурга» в РПЛ выступил «Краснодар». Представитель клуба в ходе обсуждения предлагал рассмотреть кандидатуру оренбуржцев.