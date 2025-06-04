Миранчук останется в «Сьоне» на следующий сезон

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал положение в команде российского полузащитника Антона Миранчука, заявив, что клуб не намерен расставаться с футболистом.

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«У Миранчука контракт с нами. Второй его сезон будет лучше», - приводит слова Константина Odds.ru.

Миранчук пополнил состав «Сьона» осенью прошлого года в статусе свободного агента. Трудовое соглашение отечественного футболиста с красно-белыми рассчитано до конца июня 2026-го года.

Предыдущей командой Антона стал столичный «Локомотив».

В минувшем сезоне Миранчук провел за «Сьон» 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 3 млн. евро.

В минувшем сезоне швейцарской Суперлиги «Сьон» занял 9-е место, набрав 36 очков в 33 матчах. В плей-офф за право остаться в высшей лиге команда Миранчука заняла третью строчку с 44 баллами за 38 игр, сохранив прописку на следующий сезон.