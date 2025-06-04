Владислав Тороп продлил контракт с ЦСКА до лета 2030 года

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп продлил контракт с красно-синими до конца сезона-2029/2030. О подписании нового долгосрочного соглашения с 21-летним вратарём официально сообщила пресс-служба армейцев в телеграм-канале команды.

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В минувшем сезоне воспитанник клуба провёл 13 матчей за ЦСКА, из которых два — в Российской Премьер-Лиге. Голкипер пропустил пять мячей, а в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В воскресенье, 1 июня, ЦСКА победил «Ростов» (0:0 4:3 (пен.)) и завоевал Фонбет Кубок России. После матча главный тренер армейцев Марко Николич, общаясь с журналистами, подтвердил подписание нового контракта с Торопом.